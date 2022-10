Wong Kar-wai et Hitchkock, des cinéastes inspirants

Une source d’inspiration à partager ? Lukas Dhont nous propose une séance cinéma et nous renvoie à Wong Kar-wai Happy Together), à Hitchcock (Vertigo) mais aussi aux films français qu’il a découverts sur le tard, à l’école de cinéma. « Truffaut m’a beaucoup inspiré, je le trouve très fort. Après, il y a eu l’univers d’Ozon. J’avais aussi envie de faire des films comme ceux de Céline Sciamma » (Portrait de la jeune fille en feu, Petite maman) et de Robin Campillo (120 battements par minute, Eastern Boys, Entre les murs).