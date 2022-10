«Intégrer», le leitmotiv grandissant des entreprises

Il semble de plus en plus loin le temps où arriver dans une nouvelle entreprise ne signifiait rien d’autre qu’être brièvement présenté à son responsable hiérarchique et à ses collègues – autour d’un café, éventuellement –, recevoir quelques consignes éparses et puis se mettre au travail dans la foulée. De plus en plus d’entreprises prennent aujourd’hui le soin d’accueillir les nouveaux arrivés, prévoyant pour elles et pour eux de véritables parcours d’intégration, plus ou moins longs, avec des moments d’accueil, des formations, des activités diverses pouvant parfois prendre la forme de petits jeux.