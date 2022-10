Comment bien se disputer en couple, ou le secret pour être heureux en amour

L’amour, il sait de quoi ça parle. Après deux unions de cinq ans, il vit depuis 40 ans avec la même personne. Et cela fait 50 ans aussi qu’il officie comme psychologue et sexologue autrefois, comme maître en psychologie, consultant conjugal, conférencier et formateur aujourd’hui. Ce qui lui permet d’affirmer, comme il le fait dans son 27e livre que Le couple existe encore… et l’amour aussi ! Entretien avec le Québécois Yvon Dallaire, entre bonnes et mauvaises nouvelles.

En amour, quelles sont les mauvaises nouvelles ?