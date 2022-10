Zakia Khattabi: «Nous n’avons pas assez investi dans la transition écologique»

Invitée sur le plateau jeudi soir de Jeudi en Prime sur la RTBF, la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi affirme que la Belgique aurait dû investir davantage dans la transition écologique. Pour la ministre Ecolo, le choc actuel aurait été moins fort. « Nous n’étions pas préparés, nous n’avons pas assez investi dans la transition de telle sorte que, je ne dis pas que la crise n’aurait pas eu lieu, mais en tout cas, le choc aurait été moins violent » et reconnaît que « ceux qu’on a, à l’époque, appelés des oiseaux de mauvais augure soient plus entendus ».

La crise énergétique actuelle amène certains Belges à se tourner vers certaines solutions parfois moins écologiques. Pour Zakia Khattabi, « on peut difficilement condamner les personnes qui utilisent le charbon ou le bois, mais on sait que c’est une réponse ponctuelle et court-termiste à la crise » et plaide pour des solutions structurelles sur le moyen et le long terme.