«Après l’orage»: Les sachants

Les élites ne peuvent revendiquer une quelconque supériorité morale. Le rôle des experts, c’est d’abord et avant tout d’expliquer, d’aider à la compréhension, de donner à chacun les éléments permettant de se forger une opinion et d’agir en conséquence.

Novembre dernier, je patiente en attendant que se présentent des candidats à la dédicace au Salon du livre de Wallonie. S’ils s’approchent, c’est surtout pour rejoindre la file qui s’est formée à la table voisine d’Adeline Dieudonné. L’imaginaire reprend sa juste place, le contraire m’aurait un peu inquiété. Malgré tout, un homme s’avance, passe avec nonchalance le bout des doigts sur la couverture de mon livre et me dit : « Je vous plains… Cela n’a pas dû être facile. Convaincre les gens qui croient à tout et n’importe quoi. Tout serait quand même plus simple si on écoutait les sachants… »

Je tique sur le terme et après quelques échanges convenus, il reprend son chemin, me laissant perplexe avec cette proposition.