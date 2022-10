Jack Reacher, héros solitaire sur les traces du père

Les temps du passé ***. Lee Child. Traduit de l’anglais par Elsa Maggion. Calmann-Lévy. 450 p., 22,50 €, ebook 15,99 €

Un homme seul, sans bagage, qui traverse les États-Unis en s’arrêtant là où bon lui semble. Et là où, généralement, les ennuis ne tardent pas à s’amonceler. Un homme seul qui lutte contre les bandits, les tordus, les lâches. Un homme seul que rien ne fait plier et qui a toujours un coup d’avance sur ses adversaires, réduisant en miettes les plus costauds comme les plus nombreux. Un homme seul qui, invariablement, se met à dos une partie des autorités locales mais suscite la sympathie de quelques-uns. Un homme seul qui, après avoir réglé ses comptes, repart sur les routes. Solitaire et sans bagages…