Taina Tervonen: «Je suis conteuse d’histoires vraies»

Taina Tervonen a une triple appartenance. A la France, à la Finlande et au Sénégal, où elle a vécu jusqu’à ses 15 ans. Elle est journaliste et mène des enquêtes au long cours, pour des médias français et finlandais et pour écrire des livres. Le précédent, Les fossoyeuses, suivait ces femmes chargées d’identifier les ossements humains des charniers vieux de quinze ans en Bosnie-Herzégovine. Avec Les otages, elle va plus au sud, au Sénégal, sur les traces d’un trésor volé en 1890 et dont le Sénégal demande la restitution.