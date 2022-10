Faits et conséquences, le cercle infernal

Vivre vite ***. Brigitte Giraud. Flammarion. 208 p., 20 €, ebook 14,99 €

A la page 21 de Vivre vite, Brigitte Giraud commence « la litanie des « si » qui m’a obsédée pendant toutes ces années. Et qui a fait de mon existence une réalité au conditionnel passé. » Le postulat de départ est le suivant : une succession de faits anodins, de décisions apparemment sans importance majeure, a débouché sur une catastrophe. Un peu comme le battement d’ailes du papillon au Japon peut déclencher un ouragan à l’autre bout de la planète, improbable conséquence à laquelle ne pouvait penser le papillon. Pas plus que Brigitte Giraud ne pouvait envisager que d’avoir voulu vendre l’appartement, de s’être entêtée à visiter une maison, etc., aurait conduit à l’accident et à la mort de Claude.