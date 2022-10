Lionel Duroy: «Je voudrais partir comme un oiseau»

Disparaître **. Lionel Duroy. Mialet-Barrault. 286 p. 20 €, ebook 14,99 €

Un aller simple vers Stalingrad, avec l’espoir pas si secret de ne pas en revenir : c’est le projet nourri par Lionel Duroy, cycliste aguerri. Qui, avant d’enfourcher son vélo Singer, réunit ses quatre enfants autour de lui pour leur exposer son dessein. Disparaître commence là, avec le déballage familial dont le journaliste et écrivain nourrit ses romans. Celui-ci avance sur deux roues, récit du périple en même temps que récit de l’écriture du roman, où Duroy se confronte au risque de ne plus avoir rien à raconter, à force d’écrire et de mettre la vie entre parenthèses.

« Disparaître » est-il une ode au voyage ?