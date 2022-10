Peng Shepherd, Jan-Paul Didierlaurent, Thomas Mullen... Les poches des Livres du Soir

Entre pertes collectives de mémoire et souvenirs venus nous hanter, enquête dans le passé et collection de fragments heureux, les poches nous invitent à nous retourner. Gare ! Ce qu’il ne faut pas rater.

Le livre de M ***

Peng Shepherd

En Inde, un premier homme perd son ombre, bientôt suivi par des milliers, des millions d’autres « sans-ombre ». L’étrange pandémie se double d’un Oubli universel, autant de pertes de mémoire comblées par de faux souvenirs qui deviennent réalités. La planète, la vie sociale y succombent. Ory et Max se retirent à l’écart du monde mais, bientôt, Max est elle-même frappée et se met en quête d’un remède pour sa mémoire : elle deviendra M… À la fois dystopie sur l’Alzheimer, fantasy mystique nourrie de réel halluciné et... livre d’amour, Ory cherchant en vain sa compagne.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Le Livre de Poche, 736 p., 9,9 €

Malamute ***

Jean-Paul Didierlaurent