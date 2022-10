Beyrouth Livres et le sionisme

Beyrouth Livres, le festival littéraire libanais, a ouvert ses portes le mercredi 19 et les fermera le dimanche 30 octobre. On a applaudi ici la courageuse initiative des organisateurs de ce festival, l’Institut français du Liban et le Centre national du livre, dans un pays qui ne se porte pas bien. Pour donner de l’éclat à cette édition, l’Académie Goncourt a décidé d’annoncer sa dernière sélection depuis Beyrouth, le mardi 25. Ce devait être au complet. Ce ne le sera pas : Eric-Emmanuel Schmitt, Tahar Ben Jelloun, Pierre Assouline et Pascal Bruckner ont décidé de ne pas se rendre dans la capitale du Liban. Parce qu’ils n’ont pas apprécié les propos du ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada.