«La France n’aime pas qu’on parle arabe ailleurs que dans nos têtes»

Tu mérites un pays ***. Leïla Bouherrafa. Allary Editions. 301 p., 18,90 €, ebook 12,99 €

Tu dois être la jeune femme la plus heureuse du monde. » Layla entend ces mots quand on lui tend sa convocation pour se rendre au tribunal qui statue sur les naturalisations. Heureuse ? Sans doute, puisque c’est ce que Layla veut, c’est pour ça qu’elle apprend bien le français et l’histoire de France et qu’elle essaie de lire les journaux. Mais au-delà de cela ? Peut-on être heureuse d’avoir quitté son pays, les siens, de vivre à Paris dans un hôtel minable et insalubre tenu par un marchand de sommeil ? De voir son ami Momo, qui fait tourner le manège du parc, devoir l’abandonner parce que la mairie de Paris le trouve trop barbu ? De voir sa coloc Sadia s’humilier pour quelques euros ?