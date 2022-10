Coronavirus: le virologue Steven Van Gucht s’attend à une nouvelle hausse des infections

Entre le 11 et le 17 octobre, 2.528 nouvelles contaminations au coronavirus ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 18 % par rapport à la semaine précédente.

Entre le 14 et le 20 octobre, il y a eu en moyenne 111 admissions quotidiennes à l’hôpital pour cause de covid, un nombre relativement stable depuis le début de la vague automnale. Au total, 1.509 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 76 patients traités en soins intensifs, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin.

Gare au variant BQ.1

Le virologue Steven Van Gucht a souligné vendredi que la première vague d’automne avait tranquillement atteint son pic, mais a prévenu que les taux d’infection pourraient augmenter à nouveau dans les semaines à venir, étant donné l’émergence du variant BQ.1. Il a également souligné que la Belgique enregistre un bon taux de participation au niveau international en matière de vaccination de rappel. « Mais il y a encore une marge d’amélioration dans les groupes à haut risque, notamment à Bruxelles, où la couverture vaccinale est plus de deux fois plus faible qu’en Flandre », se fait-il l’écho. « La vaccination contre la grippe a également commencé dans l’intervalle. Le vaccin contre la grippe et le vaccin covid peuvent être administrés en même temps sans aucun problème. »