Intérêt croissant pour le testament: pour qui et pour quand?

Dans les études notariales, les clients sont de plus en plus nombreux à prendre la plume et à exprimer sur papier leurs dernières volontés. Objet de fantasmes et de croustillantes histoires à la Une de l’actualité, le testament connaît aujourd’hui un regain d’intérêt dans la population. Celui-ci est confirmé par les chiffres de la fédération du Notariat : entre 2020 et 2021, 11,2 % de testaments en plus ont été enregistrés en Belgique. La crise covid et la conscience qu’un pépin de santé est vite arrivé sont évidemment passés par là. Mais pas seulement. Aujourd’hui, les évolutions sociétales font qu’un nombre croissant de situations pousse les personnes à passer par cette étape pour planifier leur succession et déterminer qui seront leurs héritiers.