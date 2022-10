«Tableau Delvaux»: L’herbe n’est pas plus verte ailleurs

Le quotidien flamand « De Standaard » demande à Béatrice Delvaux de livrer chaque mois un essai qui paraît dans son édition du week-end. « Tableau Delvaux » est la version francophone de cette chronique. Cette semaine : De part et d’autre de la frontière franco-belge, l’inquiétude grandit parmi les moins nantis. C’est un signal que nul ne pourra ignorer.

La France n’est pas la Belgique : sa structure et son rapport de forces syndicaux, son système de négociations salariale et sociale, sa stratégie tarifaire énergétique sont différents des nôtres. Mais il y a quelques leçons à tirer du conflit qui s’est déclenché autour des raffineries de TotalEnergies, provoquant d’interminables files de voitures aux pompes mais allumant surtout le feu de la contestation avec deux manifestations en une semaine.

Gare au déni et à la colère

Première leçon : par les temps qui courent, les populations sont une matière très inflammable. Nombre de familles et d’individus sont dans des situations anxiogènes, frappés pour certains par une réelle détresse financière et économique. Bombardés de nouvelles très noires et inédites, ils sont fragilisés. Attention à la colère qu’un rien peut déclencher, attention à la « giletjaunisation » de la société.