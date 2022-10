Démission de Liz Truss: longévité, instabilité, partis… les Premiers ministres britanniques en infographies

Acculée, la Première ministre britannique Liz Truss s’est finalement résignée jeudi à démissionner après seulement six semaines au pouvoir ressemblant à un chemin de croix pour la dirigeante conservatrice, dont le programme économique radical avait provoqué une crise politique et financière.

Liz Truss est le cinquième dirigeant conservateur à être mis à la porte par son parti depuis 1990, dans son cas après une crise politique et financière provoquée par un programme économique contesté.

Les précédents dirigeants conservateurs renversés

Margaret Thatcher : Détentrice du record de longévité à Downing Street au XXe siècle, elle est partie en larmes en novembre 1990 après une fronde au sein de son gouvernement. Elle avait promis de se battre après avoir remporté de peu le premier tour de la course à la tête du parti, avant de reconnaître que sa position était devenue intenable.

Malgré sa très large victoire en 1987, l’introduction d’un impôt exigible auprès de tous les contribuables quels que soient leurs revenus, s’est heurtée à une opposition frontale. La « Dame de fer » a également rencontré l’opposition de ses principaux ministres pour avoir été contre un rapprochement avec les Européens.

A l’issue du vote, Margaret Thatcher a été remplacée par John Major.

Iain Duncan Smith : Figurant parmi les eurosceptiques de l’aile droite qualifiés d’« enfoirés » par John Major, il a remporté la course à la tête du parti en 2001, succédant à William Hague après les élections perdues au profit du Parti travailliste en 1997.

Le parti désespère de le voir gagner du terrain face à Tony Blair, malgré l’opposition massive de l’opinion à la guerre en Irak et il doit céder son poste de chef de l’opposition en novembre 2003 après un vote de défiance au sein du parti.

Theresa May : Ancienne ministre de l’Intérieur, Theresa May est arrivée au pouvoir en juillet 2016 après le référendum qui a vu les Britanniques voter pour le Brexit, provoquant la démission de son prédécesseur David Cameron. Elle s’est immédiatement retrouvée à la tête des négociations sur les termes du divorce, mais ses tentatives de négocier un Brexit doux ont été torpillées par les Brexiters durs au sein du Parti conservateur.

Elle a annoncé en mai 2019 sa démission, déclenchant une course à la tête du Parti conservateur qui a permis à Boris Johnson d’accéder à Downing Street deux mois plus tard.

Boris Johnson : Usé par les scandales et affaibli par une série de défections sans précédent dans son gouvernement, Boris Johnson a jeté l’éponge le 7 juillet 2022, un peu plus de trois ans après avoir remplacé Theresa May. Il est toutefois demeuré à Downing Street jusqu’au 6 septembre, date de la nomination de Liz Truss à la tête du gouvernement.

D’une popularité longtemps inoxydable, le dirigeant conservateur a sombré dans les enquêtes d’opinion après une série de scandales, dont le « partygate », ces fêtes illégales organisées à Downing Street durant le confinement anti-Covid, alors que les Britanniques devaient respecter des règles très strictes.

Il a été poussé au départ par son propre camp, après qu’une soixantaine de départs se sont succédé en quelques jours au sein du gouvernement, dont cinq ministres, un exode d’une rapidité sans précédent dans l’histoire politique britannique.

Forte instabilité au Royaume-Uni

En pleine crise économique du coût de la vie, qui voit des millions de Britanniques souffrir de l’inflation, le parti conservateur réenclenche une élection interne pour se trouver un nouveau dirigeant --le cinquième en six ans- –, alors que la précédente a eu lieu cet été, après la démission de Boris Johnson, sur fonds de scandales à Downing Street et dans la majorité.

Quels seront les candidats, alors que depuis des jours, plusieurs noms circulent pour succéder à Liz Truss, comme ceux de Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt --la ministre chargée des relations avec le Parlement-- voire même Boris Johnson, le Premier ministre qu’elle a remplacé en septembre.

Les Tories ont décidé d’éviter des législatives anticipées, au moment où l’opposition travailliste caracole en tête dans les sondages.

Après l’annonce de Liz Truss, leur chef Keir Starmer a appelé à convoquer une élection générale dès « maintenant » et non fin 2024 ou début 2025 comme prévu.