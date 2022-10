A la découverte de l’île de Fakarava, le paradis des requins gris (vidéo) En partenariat avec «The Explorers», «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre. Dans cette épisode, nous partons à la découverte de l’île Fakarava, le paradis des requins gris.

Vidéo Par la rédaction Publié le 21/10/2022 à 12:44 Temps de lecture: 1 min

Fakarava est le deuxième plus grand atoll de Polynésie après Rangiroa. Les amateurs des fonds marins s'y rendent surtout pour découvrir l’une des passes les plus spectaculaires de la Polynésie. En plus des centaines de requins gris qui viennent profiter du courant, les mérous marbrés du Pacifique s’y réunissent aussi une fois par an pour s’accoupler : un ballet sous-marin unique au monde.

