Sensibiliser les enfants en classe pour qu’ils agissent chez eux

Un conseiller en énergie passe dans les classes de l’école communale pour informer les enfants sur les façons de réduire leur consommation. A eux, ensuite, de transmettre les conseils aux plus petits et aux parents.

Datant souvent d’une autre ère, les bâtiments communaux sont bien souvent des gouffres énergétiques. L’entité d’Estaimpuis, à laquelle Néchin appartient, ne déroge pas à la règle, même si tout est fait pour réduire drastiquement le montant des factures. « En 2020, dernier montant connu avec précision », explique Julien Bocquet, coordinateur de la politique locale pour l’Energie et le Climat, « le montant total à payer était de 575.000 euros. C’est peu, car c’était une année covid et de nombreux bâtiments n’ont jamais été ouverts et n’ont donc pas été chauffés. Pour l’année en cours, nous savons que nous devons multiplier ce chiffre par 2,5. Ce sera fois 4,5 pour le gaz. Par chance, nous avons équipé la plupart des bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques, ce qui nous a permis de diminuer considérablement la facture. »