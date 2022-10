Le Brésil vit une campagne électorale de plus en plus délétère, faite de fausses informations et d’accusations mensongères.

Thaina Medeiros a un large sourire, ce 12 octobre : « C’est un vrai succès, regardez ce monde », dit ce jeune militant du collectif Papo Reto (parler franc) dans le complexe de favelas do Alemão. Autour de lui, une foule bigarrée et heureuse attend l’ancien président Lula ; une visite organisée par les collectifs des favelas, en ce jour férié. Aux fenêtres des immeubles, on agite des drapeaux rouges ou on montre des tee-shirts des universités. « C’est une reconnaissance pour Lula, car avant lui, il était impossible qu’un jeune, ici, entre à la fac. Lula a vraiment mis en place les quotas/places pour les Noirs dans les universités, et en a construit, ce qui a permis qu’on étudie », ajoute Thaina, qui a lui-même pu suivre des études de muséologie.