«Est-ce que tu peux racheter Twitter et le supprimer, stp?»: dans les SMS d’Elon Musk pour «sauver la liberté d’expression»…

Il n’y aurait, dit-on, que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. A ce jeu, Elon Musk a livré la démonstration de son génie. Comme s’il ne connaissait plus qu’un seul geste, celui de retourner sa veste. Encore. Et encore. Rachètera Twitter ? Rachètera pas ? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Après avoir déboussolé Wall Street à plusieurs reprises, la girouette semble à ce jour plutôt pointer vers l’option A. La vraie question est de savoir pourquoi.