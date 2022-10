Christine Defraigne ne sera plus candidate en 2024

Une page se tourne dans la Cité ardente : Christine Defraigne, cheffe de file du MR et première échevine de Liège, ne se représentera pas en 2024, ni à la Région ni aux communales, annonce Sudinfo. A 60 ans, l’ancienne présidente du Sénat (2014-2018) tirera donc sa révérence en politique, préférant retourner à son métier d’avocate. Jointe par nos soins, Christine Defraigne a confirmé l’information. « C’est un non-événement, je ne suis pas Madonna ! Les cimetières sont plein de gens irremplaçables. Je ne comptais d’ailleurs pas communiquer maintenant. J’avais annoncé la couleur il y a quatre ans, en disant que je ne ferais qu’un mandat, et je le confirme. Je n’ai rien d’autre à dire pour le moment et, un jour, je m’exprimerai. J’imagine que la fuite vient de l’interieur du parti, puisque je l’avais annoncé à quelques-uns, mais, comme me le disait Maître Franchimont, un secret n’est qu’une chose qu’on dit à deux personnes. Je continuerai à m’intéresser à la chose publique et aux combats qui me sont chers, et je veux revenir à mes premières amours, le barreau. »

Cette annonce signe la fin d’une longue carrière, qui l’aura conduite des bancs du parlement wallon à l’échevinat des Finances, de l’Urbanisme et du Patrimoine, de l’Egalité et du Bien-être animal de la ville de Liège, en passant par le perchoir du Sénat.