«À propos», le podcast du Soir du 24 octobre: 8 mois de conflit en Ukraine racontés par notre correspondant en Russie

Par Pierre Fagnart Publié le 24/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Le 24 février dernier, il y a 8 mois, le président russe Vladimir Poutine lançait une grande campagne militaire en Ukraine. Une attaque considérée comme la plus importante qu’ait connue l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début du conflit, Le Soir est présent en Russie, par l’entremise de Benjamin Quénelle, notre correspondant. Depuis le début du conflit, il écrit, relate et raconte le quotidien des Russes. Benjamin est passé par la rédaction. On ne pouvait pas passer à côté de l’occasion de lui ouvrir notre micro. Dans ce podcast, vous ne l’entendrez pas utiliser le mot guerre. Une loi russe réglemente strictement le vocabulaire utilisé par les correspondants étrangers. Mais rien ne l’empeche de nous raconter son travail, son quotidien, ce que les Russes lui ont dit depuis huit mois

Une série de lois sur les fausses informations complique quelque peu le travail des journalistes étrangers en Russie, certains sont d’ailleurs partis. La question de la présence du Soir à Moscou a été posée. C’est ce que nous explique notre rédacteur en chef Christophe Berti.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be