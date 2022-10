Podcast – Pourquoi faut-il aller admirer l'installation Buren à Liège-Guillemins ?

On vous emmène prendre le train aujourd’hui. Direction la gare de Liège-Guillemins. La gare qui accueille pour un an une installation de l’artiste français Daniel Buren. C’est beau et c’est gratuit, c’est le point de vue de Jean-Marie Wynants du service culture.

