Meurtre de Lola en France: Emmanuel Macron s’exprime

La famille de la petite Lola, tuée à Paris vendredi dernier, « a besoin du respect et de l’affection de la nation », a assuré vendredi Emmanuel Macron en marge d’un Conseil européen à Bruxelles.

« Je pense surtout aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu’elle a d’abord et avant tout besoin du respect et de l’affection de la nation », a déclaré le chef de l’Etat, alors que les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne, ont suscité de vives critiques à droite et à l’extrême droite, et que les parents de la victime ont indiqué ne vouloir « aucune récupération politique ».