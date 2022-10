Dégivrez souvent

Avec le réfrigérateur, le congélateur est un des appareils domestiques qui fonctionne quasiment en continu. Un congélateur peut en effet consommer plus de 300 kWh par an, soit 10 à 15 % de notre consommation d’électricité. Raison de plus pour choisir un modèle très économe et pour bien l’utiliser, par exemple en le dégivrant régulièrement. Deux millimètres de givre dans le congélateur entraînent une augmentation de la consommation de 10 %. Cinq millimètres, c’est 30 % de consommation en plus. Dégivrer régulièrement, c’est une économie de 22 kWh par an. Soit un peu plus de 17 euros. Autres conseils : ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps ; vider et éteindre l’appareil en cas d’absence prolongée ; ne pas régler la température trop basse et ne pas congeler d’aliments encore chauds. Enfin, vérifier régulièrement l’état de la bande d’étanchéité de l’appareil…