Couvrez vos casseroles

Cuire en couvrant la casserole, divise par trois le temps de cuisson et permet de consommer 25 % d’énergie en moins. Dès que les liquides bouillent, réduisez la puissance de deux-tiers. En fin de cuisson, on peut éteindre la plaque de cuisson un peu en avance pour laisser les aliments finir de cuire. Si vous disposez d’un four à air pulsé, préchauffez avec cette fonction. Et en éteignant le four avant la fin de la cuisson, vous pouvez économiser 10 % d’électricité. Si vous devez remplacer votre vieille bouilloire, choisissez un modèle muni d’un thermostat. Chauffer l’eau à 80ºC plutôt qu’à 100ºC permet de réduire la consommation d’électricité de l’appareil de 25 %