Pierre Amarenco: «On pourrait réduire le nombre d’AVC de 80% d’ici 2030»

Le titre du livre est volontairement provocateur : Vaincre l’AVC. Le docteur Pierre Amarenco, professeur de neurologie à l’université de Paris et chef du service de neurologie et de l’unité d’AVC de l’hôpital Bichat, y voit surtout une manière d’éveiller les consciences. Si l’AVC est susceptible toucher un homme sur cinq et une femme sur quatre en France et en Belgique, il est aussi possible de le combattre en agissant sur plusieurs points clés de sa santé. Une action qui se veut à la fois collective – par des politiques sanitaires de prévention et d’information –, mais également individuelle – chacun peut agir sur ses propres facteurs de risques.

