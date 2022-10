La réorganisation de la prise en charge des AVC peine à se concrétiser

Victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 24 ans, Pascal Lecomte a coché toutes les cases pour ne pas être pris en charge rapidement. « Je faisais mon service militaire en Allemagne », dit-il. « J’étais jeune et en pleine forme physique, cela n’a pas aidé au diagnostic. De plus, j’ai fait mon AVC au milieu des bois. Il a fallu me ramener à l’infirmerie, puis à l’hôpital militaire et enfin vers un centre universitaire. Il s’est écoulé plus de six heures entre le moment de mon AVC et celui de ma prise en charge. Et il y a 30 ans, ce n’étaient pas les mêmes techniques. Cela explique les graves séquelles que j’ai subies, notamment une aphasie. Ce n’est qu’au prix d’années de rééducation intensive que j’ai pu reparler et remarcher. Mais aujourd’hui encore, je conserve des troubles liés à mon aphasie. »