Vincent Van Peteghem: «Un gouvernement de crise, cela ne suffit pas. Il faut un gouvernement de réforme»

Le ministre des Finances ne lâche pas : il veut sa réforme fiscale, au moins une partie, durant cette législature. Augmentation du salaire net via la quotité d’impôt, baisse de l’impôt sur les sociétés, mais aussi de la TVA sur les fruits et légumes… Le chrétien-démocrate avance ses pions.

Le ministre des Finances avait surpris tout le monde en déposant un projet de réforme fiscale en bonne et due forme sur la table du gouvernement à l’entame du conclave budgétaire, début octobre. On lui promettra d’examiner le dossier en décembre et de mettre en œuvre une partie de la réforme durant cette législature. Vincent Van Peteghem ne lâche pas. Son parti, le CD&V, en fait une exigence dans la Vivaldi.

L’accord de gouvernement de fin 2020 parle seulement de « travaux préparatoires » à propos d’une réforme fiscale, et là, vous voulez accélérer…