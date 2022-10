Sommet européen, manifestations…: voici les embarras de circulation à Bruxelles

Ce vendredi, le Sommet européen et la présence de plus de 45.000 jeunes dans la capitale sont source d’embarras de circulation.

Ce vendredi, suite au sommet européen, le tunnel Reyers-Centre est fermé à la circulation venant de la E40 et A3. Le quartier autour du rond-point Schuman est également fermé. La circulation y sera interdite et les piétons devront également montrer leur carte d’identité pour renter dans le périmètre.

Manifestation

Plus de 45.000 jeunes, dans plus de 400 écoles et associations de jeunesse du pays, se sont mobilisés vendredi en faveur du climat, à deux jours de la manifestation prévue dimanche dans les rues de la capitale pour réclamer des mesures fortes contre le dérèglement climatique, indique dans un communiqué le CNCD-11.11.11, membre de la Coalition Climat.