Anderlecht doublement sanctionné par l’UEFA: 50.000 euros d’amende et pas de fans à Silkeborg

À quelques minutes de la fin de la rencontre entre West Ham et Anderlecht le 13 octobre dernier, il y a eu des altercations entre les fans londoniens et bruxellois. Des sièges ont notamment été arrachés par les supporters du RSCA et lancés vers les adversaires. Côté Anderlecht, 11 supporters avaient été interpellés et l’un d’entre eux est toujours en prison à Londres. Ce spectacle n’a pas du tout plu à l’UEFA qui a dévoilé ses sanctions. Elles sont lourdes pour Anderlecht.

Le club bruxellois devra payer une amende de 50.000 euros suite aux incidents de Londres et il ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters lors du match à Silkeborg le 3 novembre. L’UEFA a décrété qu’aucun fan d’Anderlecht ne pourra être présent dans le stade du club danois tout en ajoutant une sanction similaire avec sursis pour un autre déplacement en cas de récidive. Fâcheux puisque cela devrait être la finale entre les deux clubs pour la deuxième place du groupe. Initialement, Anderlecht avait droit à 700 supporters dans l’enceinte de Silkeborg. Il n’y en aura aucun.