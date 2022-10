Marghem dégaine des propositions de loi: pour prolonger le nucléaire et pour plafonner les prix

La libérale s’en prend aux décisions « insatisfaisantes » du gouvernement sur l’énergie et dépose un texte pour plafonner les prix de l’électricité. Au nom de la sécurité d’approvisionnement, elle veut prolonger un maximum de centrales, là encore via une proposition de loi. Gare aux majorités alternatives…

Ancienne ministre de l’Energie – dans le gouvernement Michel –, parlementaire fédérale, Marie-Christine Marghem (MR) estime que les mesures de soutien au pouvoir d’achat prises par le gouvernement sont « ponctuelles, tardives et insuffisantes ». Quant à l’Europe, ça avance mais ce n’est pas prêt. La même a donc l’intention de déposer une proposition de loi au Parlement pour le plafonnement des prix de l’électricité. Ce n’est pas la philosophie du gouvernement Vivaldi auquel son parti participe ? Affirmatif. Cela l’empêchera d’agir ? Négatif.

Ce n’est pas tout. Sur Matin Première, ce vendredi, la libérale francophone a redit son hostilité au démantèlement de Doel 3 dans les conditions actuelles, « alors que des études d’environnement et des enquêtes transfrontalières sont nécessaires pratiquement et légalement ». Bref, on ferait n’importe quoi n’importe comment. Elle déposera deux autres propositions de loi, cette fois pour réclamer la prolongation d’un maximum de centrales nucléaires en Belgique. Le gouvernement fédéral, qui devait nous sortir du nucléaire, a décidé d’en prolonger deux et voudrait s’en tenir là ? Affirmatif. Cela empêche d’aller plus loin ? Négatif. « Si les négociations avec Engie font du surplace, si nous en sommes toujours là fin octobre, alors je souhaite que le Parlement se saisisse du dossier, qui est d’importance stratégique. » Si l’on devait passer au vote sur ces propositions de loi, cela exposerait à la constitution de majorités alternatives à la Vivaldi ? Affirmatif. Cela doit-il empêcher de poursuivre la démarche au Parlement ? Négatif.