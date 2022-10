Crise énergétique: un accord européen mais pas encore de solution

Il aura fallu du temps. Mais un premier « vrai » pas vers un plafonnement des cours du gaz a été réalisé dans la nuit de jeudi à vendredi par les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept. « On a commencé à en parler fin 2021, quand le MWh était à 80 euros (il s’affichait à 114 euros ce vendredi, NDLR) », rappelle une source belge. Près d’un an plus tard, mission a donc été donnée à la Commission européenne et au Conseil des ministres de l’Energie d’élaborer concrètement un mode de fonctionnement pour un « corridor de prix » dynamique et temporaire qui s’appliquerait au marché TTF néerlandais, qui sert de référence pour de nombreuses transactions gazières en Europe – mais qui est aussi utilisé comme index dans une partie des contrats de fourniture de gaz variables des particuliers. L’objectif est de « limiter la volatilité » de ce marché, qui est monté jusqu’à 350 euros/MWh à la fin du mois d’août.