Aventure immersive: All You Need Is Love, Tintin et Milou (vidéos)

Tintin fume ses premiers cigares hallucinogènes sur le White Rabbit du Jefferson Airplane, au centre d’art numérique de l’Atelier des Lumières, rue Saint-Maur, à Paris. Dans sa première aventure de bande dessinée en immersion digitale, le petit reporter passe le costume du Heroes de David Bowie, atterrit sur la Dark Side Of The Moon avec Pink Floyd, poursuit Rackham le Rouge au fond de la mer des Caraïbes en Yellow Submarine… et s’offre les Beatles en after party hippie, à Moulinsart, sur l’air de fanfare de All You Need Is Love !