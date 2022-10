Pas de pénuries de gaz ou d’électricité attendues en Belgique cet hiver

Faut-il s’inquiéter de la sécurité d’approvisionnement du pays pour cet hiver ? En d’autres termes, risque-t-on des coupures de gaz ou d’électricité dans les mois à venir ? Du côté de la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, on se veut rassurant. Vu les capacités d’entrée de gaz sur notre territoire – via les pipelines qui nous relient à la Norvège et à la Grande-Bretagne, et le terminal méthanier de Zeebrugge – et le volume qui peut être extrait du stockage de Loenhout, même dans l’hypothèse d’une froide journée d’hiver (- 11ºC), la Belgique restera exportatrice nette de méthane.