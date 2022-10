Christoph Daum, l’ancien entraîneur du Club de Bruges, annonce être atteint d’un cancer du poumon

Christoph Daum, l’ancien entraîneur du Club de Bruges, est atteint d’un cancer du poumon. L’Allemand a rendu public cette triste nouvelle sur son compte Instagram ce vendredi. « Malheureusement, j’ai dû me retirer de la sphère publique ces derniers mois car on m’a diagnostiqué un cancer lors d’un examen de routine. Vous me connaissez : je suis un battant et j’affronte ce défi avec optimisme et de toutes mes forces. Merci de respecter mon intimité afin que je puisse retrouver la santé au plus vite. Je suis très heureux de vos messages positifs et de tout le soutien. Je peux vous recommander à tous : faites régulièrement des tests de dépistage du cancer.

Sur Twitter, le club brugeois a tenu à afficher son ancien coach, passé en Venise du Nord durant la saison 2011-2012 : « Bon rétablissement et sache que tu ne marcheras jamais seul, Christoph ».