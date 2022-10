Sommet européen: une unité préservée, une Union à construire

Les chefs d’Etat et de gouvernement se sont accordés sur une feuille de route. Des mesures pour lutter contre la crise énergétique qui doivent être concrétisées « en urgence ». Après les paroles, les actes, attendus pour novembre au plus tard.

Ce fut un bon sommet. Vingt-quatre heures intenses et constructives. Qui montrent que l’Europe est unie. Aux côtés de l’Ukraine. Contre Poutine. Pour surmonter les conséquences de l’attaque russe. Pour affronter les prix de l’énergie élevés. » C’est Olaf Scholz qui parle. Un chancelier allemand vers lequel bien des regards étaient tournés, jeudi dans la soirée puis la nuit… C’est que l’Allemagne, soutenue par les Pays-Bas, faisait figure d’obstacle à la réussite du Sommet européen : les deux pays se montraient clairement réticents à toute intervention sur les marchés du gaz. Face à eux, une large coalition d’Etats, impatients d’enfin pouvoir annoncer aux citoyens et entreprises une action forte contre la flambée des tarifs énergétiques.