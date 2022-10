«On va faire une compote?»: comment les aides familiales accompagnent le quotidien des personnes âgées

Il va faire beau aujourd’hui. Le soleil est presque là. J’aime bien me promener, pour aller voir le potager, admirer comment il évolue. J’ai Caroline avec moi. Sa présence me rassure. Je me sens considérée. » Eliane Demol vit seule à Waterloo. C’est son choix. A 86 ans, elle peut se le permettre grâce à l’aide du service des aides familiales du CPAS, qui vient tous les matins l’aider à se promener, prendre sa douche et l’obliger à manger. « Je ne me dépense pas, donc je n’ai jamais faim ! », nous explique-t-elle avec un regard espiègle et souriant. Au bras de Caroline Neirynck, elle passe devant le saule pleureur. Sa présence l’émeut : « Je ne peux pas m’empêcher de le regarder tous les jours tant il est magnifique. » Les gens de son quartier la saluent. Elle est connue comme « la dame qui marche ». Elle leur répond puis remarque un panier avec des pommes à donner. « On va faire une compote ? », lui demande l’aide familiale.