Hockey: la Pro League offrira un ticket pour le Mondial ou les JO dès 2024

La Pro League offrira bien une qualification directe pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. De quoi redonner un peu plus d’enjeux à la compétition mondiale qui démarrera sa 4e édition dans 10 jours en Argentine avec les Red Lions et les Red Panthers. Déficitaire lors de la précédente saison (certains médias évoquent une perte atteignant plus de 1,35 millions d’euros), la Pro League n’a jamais atteint les objectifs sportifs et commerciaux fixés lors de son lancement.

Dans un entretien en ligne avec plusieurs journalistes, Thierry Weil, le CEO de la FIH, annoncé que les vainqueurs des saisons 5 (2023-2024) et 6 (2024-2025) se qualifieraient pour la Coupe du monde 2026, tandis que les champions des saisons 7 (2025-2026) et 8 (2026-2027) valideraient leur ticket pour les Jeux dès les Jeux de Los Angeles, en 2028. Le Français a également précisé que cette qualification n'affecterait pas les championnats continentaux, qui offrent, également, des places pour les 2 tournois majeurs.