D1A: nouvelle contre-performance pour le Sporting de Charleroi, lourdement battu sur la pelouse du Cercle (4-1)

Le Sporting Charleroi s’est incliné 4-1 au Cercle de Bruges vendredi lors du premier match de la 14e journée de Jupiler Pro League. C’est le quatrième match de suite sans victoire pour les Zèbres qui restent sur un bilan 4 sur 21 en championnat.

En première période, les Zèbres ont dû faire face à plusieurs désillusions. D’abord avec un but annulé à cause d’un hors-jeu (9e), ensuite avec un contact dans la zone de réparation adverse que l’arbitre a décidé de ne pas siffler (16e). Le Cercle s’est également occasionné une frayeur avec Kevin Denkey qui est resté au sol pendant de longues minutes (25e). Néanmoins, le joueur s’est relevé et a participé quelques minutes plus tard à une action collective finalisée par un but de Ayase Ueda (32e, 1-0). Charleroi a ensuite l’occasion d’égaliser mais Adem Zorgane a manqué un penalty (43e).