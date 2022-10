Joan Condijts rejoint le cabinet d’Hadja Lahbib

La ministre des Affaires étrangères étoffe son cabinet. Trois mois après son entrée en fonction, il nous revient qu’Hadja Lahbib vient d’engager le journaliste Joan Condijts, ancien du Soir, ex-rédacteur en chef de L’Echo et fondateur de la chaîne d’information en continu LN24. Joan Condijts prendra ses fonctions ce lundi et sera notamment chargé de la stratégie et de la communication externe.