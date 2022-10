Les Indoor Red Lions sont encore à la recherche de leur véritable ADN

L’équipe nationale messieurs rêve de médailles à l’Euro et à la Coupe du monde. Mais pour atteindre cet objectif, elle devra encore grandir et franchir un nouveau cap dans son développement.

Alors que le premier tour de la compétition bat son plein et qu’il reste encore 4 journées à disputer avant la trêve hivernale, le staff de l’équipe nationale messieurs indoor prépare, en coulisses, son grand retour et surtout les détails de la préparation pour les prochaines échéances qui pointent le bout de leur nez. Un Championnat d’Europe, à Hambourg, du 8 au 11 décembre et une Coupe du monde, à Prétoria, en Afrique du Sud, début février 2023. Deux rendez-vous qui signent surtout le grand retour des tournois internationaux après une longue interruption en raison de la pandémie mondiale.