Pourquoi Felice Mazzù n’a pas été viré d’Anderlecht

Dès jeudi soir, Felice Mazzù a su qu’il serait sur le banc du Sporting d’Anderlecht lors du déplacement aussi symbolique que périlleux à Sclessin dimanche. Un geste fort de la part de la direction du RSCA alors que le Sporting a encaissé sa septième défaite en treize matches de championnat. Un bilan historiquement bas. Autant de revers en si peu de matches disputés, c’est une première depuis la saison 1930-1931. Anderlecht avait enregistré huit défaites et était… descendu en deuxième division au terme du championnat. On en est encore loin même si, actuellement, Anderlecht est plus proche de la relégation – 5 points d’avance – que d’un désormais presque inaccessible top 4, Bruges et l’Union Saint-Gilloise ayant 12 unités de plus. Un gouffre.