European Open: malgré l’élimination, David Goffin préfère retenir les bonnes sensations

La tête à l’envers à Anvers… David Goffin repensera longtemps à ce revers, le long de la ligne, à 6-5 dans le tie-break de la 2e manche, qui fusa à côté et qui aurait pu lui offrir un 3e set où il semblait passer, enfin, devant un Richard Gasquet, très impressionnant ce vendredi, mais qui commençait à peiner physiquement. « Je pense que c’était bien de tenter ce coup dans un tie-break que je dominais », commentait-il. « Mais je me précipite trop et je dévisse un peu. C’est dommage car un 3e set aurait été très intéressant… »

En effet, la Lotto Arena, pratiquement comble, était prête à exploser et à emmener son champion en demi-finale, mais la cocotte-minute fit « pschiiit », lorsque le nº1 belge offrait la victoire à Richard Gasquet sur sa 3e double-faute du match : 6-2, 7-6 (6) en 1h53.