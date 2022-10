Avec des Mauves pleine crise, le Clasico s’annonce sous très haute tension

Par Philippe Gerday et Philippe Gerday (avec A. Mazzocato, J.B et G.R)

Quand il se limite à un contexte de pure rivalité sportive, un Clasico a déjà suffisamment d’ingrédients pour provoquer des étincelles. Alors, quand un des deux protagonistes est « malade », on est en droit de s’attendre à tout. Après le mécontentement des supporters anderlechtois en octobre 2010 (manifestation en bas de la T4 après une défaite 5-1) ou les fumigènes liégeois pour renverser le match en octobre 2012 (interruption du match après le 0-1 de Jovanovic avant un doublé de Bulot), Sclessin avait connu une sorte de paroxysme en la matière le 12 avril 2019 avec un match arrêté après 29 minutes : le naufrage sportif du début de l’ère Coucke (qui allait mener à une non-qualification européenne !), couplé à une déroute annoncée (2-0 en plus d’un superbe but annulé du Croate Halilovic et une exclusion de Kara) ont mis un terme prématuré au Clasico (et au contrat du Néerlandais Fred Rutten).