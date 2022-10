Un accord, c’est déjà ça..

Il n’y a pas dans les résultats et les annonces du Sommet européen de quoi assurer immédiatement aux boulangers, aux bouchers, M. et Mme Tout-le-monde que leurs factures d’énergie vont se stabiliser. Mais il y a bien plus que ce que les défaitistes pourraient en dire. On n’a pas décroché la lune, mais on s’en est un peu approché.

Le premier point positif réside dans le mot accord. Le Premier ministre belge avait dit tout haut la gravité du moment, déclarant que « l’absence de signal politique clair signerait l’échec de l’Europe ». L’absence d’accord aurait en effet scellé l’incapacité d’action collective européenne dans un domaine stratégique alors que l’urgence est grande avec la multiplication des manifestations, le spectre d’une lourde récession et l’effet boomerang sur les démocraties. L’absence d’accord aurait aussi signifié la poursuite du chacun pour soi en matière d’achats énergétiques, de plafonnement des prix portant un coup au modèle de solidarité européen.