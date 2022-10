Adem Zorgane après la défaite du Sporting de Charleroi au Cercle: «Le groupe est derrière Edward Still»

Ce raté n’expliquait pas tout. « En deuxième mi-temps, on est bien rentré et on a eu l’occasion de Ken (Nkuba). Mais c’est le foot : quand la chance n’est pas avec toi… Cela fait un petit moment qu’on perd et qu’on n’a pas de chance. On est dans un moment très difficile. Il faut être solide et solidaire », poursuivait l’Algérien.

Dans les rangs carolos, on attendait beaucoup du retour d’Adem Zorgane après deux matches de suspension. En loupant un penalty, l’Algérien a en effet été un acteur important, mais pas comme il l’aurait espéré. « Ce match était bizarre. On était bien défensivement, mais aussi offensivement. Hélas, je manque le penalty. Si je l’avais marqué, c’était complètement différent, car on était meilleur qu’eux sur le terrain. Je voulais juste placer le ballon tranquillement. J’ai bien regardé le gardien, mais il m’a perturbé un peu en faisant un pas de l’autre côté. Je suis déçu, car je suis la cause de cette défaite », s’excusait-il.

Celui-ci ne cachait en tout cas pas son soutien à Mehdi Bayat et à Edward Still. « Ils vivent une situation difficile. Nous, on espère continuer avec le coach. L’année passée, on était bien avec le même président et le même entraîneur. Cette année, on n’a pas la chance avec nous. Mais je pense que l’entraîneur fait du bon boulot. Tout le groupe est derrière le coach et derrière Mehdi. On est une famille. Il faut être uni, plus encore quand on perd que quand on gagne. Toutes les équipes passent par ce genre de période difficile. »