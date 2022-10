La crise s’installe plus que jamais à Charleroi

Les Zèbres n’avaient absolument plus le droit à l’erreur ce vendredi soir après n’avoir pris qu’un point sur six face à Saint-Trond et Courtrai et plus globalement quatre sur les dix-huit derniers mis en jeu. Et ils ne disposaient certainement pas de celui de rater un penalty via Zorgane (43e), de gaspiller des occasions parfois immanquables comme celle de Nkuba (53e) et moins encore de laisser Ueda se promener sans marquage dans leur rectangle à deux reprises. Avant d’en faire de même avec Gboho, qui mettait fin aux espoirs sambriens que venait de réveiller Heymans sur penalty. Le but tardif de Kehrer ne faisait qu’accentuer le malaise. « On aurait dû tuer ce match en première période, notamment avec ce penalty. Et il y a encore cette grosse occasion de Nkuba, mais on a manqué d’efficacité offensive et celle-ci s’est progressivement muée en inefficacité défensive », regrettait Edward Still.