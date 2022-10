Petite blague et tirage de cheveux: Zlatan Ibrahimovic s’amuse à ennuyer Alexis Saelemaekers en tribunes (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic ne peut pas rester en place. Surtout quand l’AC Milan affronte la Juventus et qui plus est à domicile. Dans une vidéo publiée sur YouTube par le club lombard, on peut voir Zlatan Ibrahimovic passer quelque peu son stress et ses nerfs sur Alexis Saelemaekers.

Les deux joueurs étaient blessés le 8 octobre dernier pour affronter la Juventus à San Siro. Ibrahimovic et Saelemaekers ont donc dû assister à la rencontre dans les tribunes. Et le Suédois n’a pas hésité à ennuyer le Diable rouge qui se trouvait juste devant lui. Tirage de cheveux et petite blague. Alexis Saelemaekers choisira peut-être un autre endroit la prochaine fois pour se placer loin de Zlatan.