Pierre Bouillon, journaliste au «Soir», nous a quittés

Pierre Bouillon a tiré sa révérence comme il a vécu : vite et sans tralalas. « Le Soir » et la presse francophone perdent un immense journaliste politique.

C’est avec consternation que nous avons appris la nouvelle qu’il nous faut annoncer à ses nombreux lecteurs : Pierre Bouillon, journaliste au Soir depuis 1988, est décédé vendredi de manière inopinée. Il venait de fêter ses 62 ans.

Il avait débuté au service bruxellois de la rédaction avant de rapidement bifurquer vers le service politique, où il fut en charge de l’enseignement, des réformes de l’Etat et de la couverture du parti Ecolo. Son sens de l’information, sa rigueur, ses scoops, son style, bref son talent, ont rapidement fait de lui l’un des journalistes politiques les mieux informés, les plus lus et les plus redoutés de sa génération. Mais c’est dans ses Carnets du week-end, petites merveilles d’observation, d’impertinence et d’humour que les dons de mémorialiste et de moraliste de Pierre Bouillon éclataient au grand jour.